Summerville en Struijk krijgen nieuwe trainer: Leeds United ontslaat Marsch

Leeds won de laatste zeven speelrondes geen wedstrijd in de Engelse competitie. Daarmee is de club van onder meer oud-Feyenoorders Crysencio Summerville en Luis Sinisterra, maar ook van verdediger Pascal Struijk, afgezakt naar de zeventiende plaats. Hierdoor dreigt degradatie voor Leeds United. De club is nog wel actief in de FA Cup. In de laatste 16 speelt Leeds tegen de winnaar van de wedstrijd Fulham-Sunderland. Gisteren was Marsch voor het laatst actief bij de verloren wedstrijd tegen Nottingham Forest (zie samenvatting hieronder).