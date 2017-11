'Super Depay' verovert de Franse harten

Dat is te merken als je even door de Franse kranten bladert. In L'Équipe is Memphis vandaag weer eens opgenomen in het Elftal van de Week. Niemand in de Franse Ligue 1 scoorde afgelopen speelronde hoger dan het rapportcijfer 8 van de Nederlander.



Ook in Le Figaro prijkt Memphis - samen met Kenny Tete die een assist gaf - in het Elftal van de Week. 'Stabiel en efficiënt', zo worden Memphis' prestaties omschreven. De krant stipt aan dat de Nederlander in de Franse competitie alleen in uitwedstrijden scoort. Een soort omgekeerde Jens Toornstra dus, met doelpunten in Rennes, Angers, Troyes (3x), Saint-Étienne en Nice (2x).