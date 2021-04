Super League lijkt binnen 48 uur al in te storten: ‘Chelsea, City en Atlético trekken zich terug’

Engelse sportjournalisten van verschillende media melden dat Chelsea en Manchester City vanavond nog zullen communiceren dat zij zich terug zullen trekken uit de plannen voor de Super League. Vanuit Spanje komen al berichten dat Atlético Madrid ook van plan is om zo snel mogelijk af te haken. Verder heeft FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta in de Spaanse media laten weten dat de socio’s van de club het laatste woord krijgen over deelname aan de Super League: zonder jawoord van de supporters zal Barça niet deelnemen.



Volgens het Engelse TalkSPORT overleggen de twaalf clubs van de Super League momenteel over ontbinding van de competitie. Er is nog geen bevestiging vanuit de clubs, maar het draagvlak voor de Super League lijkt binnen twee dagen al volledig weg. Engelse media melden bovendien dat Ed Woodward (vice-voorzitter Manchester United) en Andrea Agnelli (voorzitter Juventus) zullen opstappen vanwege de razendsnelle instorting van de Super League.



Zondagavond laat werden de plannen voor de Super League gepresenteerd door de twaalf clubs: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, AC Milan, Internazionale, Juventus, Atlético Madrid, Real Madrid en FC Barcelona. Drie van de twaalf clubs lijken nu dus al af te haken, na een storm van kritiek en woede vanuit alle lagen van de voetbalwereld in de afgelopen twee dagen. De Super League had juist plannen om uit te breiden naar twintig deelnemers, waarvan vijftien vaste clubs. Gisteren maakten clubs Bayern München, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Porto, Sevilla en Ajax al duidelijk niets te voelen voor de plannen.