‘Super League moet in 2021 van start gaan’

PS­G-middenvel­der Verratti nacht in de cel na rijden onder invloed

15:54 Marco Verratti (25) is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden in Parijs voor het rijden onder invloed van alcohol. De Italiaanse middenvelder moest een nacht in de cel doorbrengen en zal waarschijnlijk voor lange tijd zijn rijbewijs kwijt zijn.