‘Super Mario’ Gomez neemt afscheid met doelpunt voor Stuttgart: ‘Het is goed zo’

In zijn laatste duel vandaag tegen Darmstadt verloor Gomez met Stuttgart met 1-3, maar scoorde hij wel. Gomez kreeg bovendien een publiekswissel. ,,Ik ben dankbaar voor mijn tijd bij deze club. Het is altijd een droom geweest om mijn carrière in Stuttgart te beëindigen. Het is goed zo.”

Gomez maakte bij VfB Stuttgart op 8 mei 2004 zijn debuut in de Bundesliga. In 2007 veroverde hij met de club de landstitel. In dat jaar werd ' Super Mario' ook uitgeroepen tot Duits voetballer van het jaar. Daarna verhuisde Gomez naar Bayern München waarmee hij in 2013 de Champions League won en verder twee landstitels en een Duitse beker. Besiktas leidde hij nadien in Turkije als topscorer eveneens naar het kampioenschap.



Gomez kwam in 328 duels 170 keer tot scoren in de Bundesliga. Als 78-voudig international was hij minder succesvol. Door een blessure miste Gomez het WK in 2014 waar Duitsland de wereldtitel veroverde.