Superieur Liverpool vergroot in topper gat met Leicester

VideoLiverpool heeft vanavond laten zien wie de baas is in de Premier League. Met Virgil van Dijk én Georginio Wijnaldum versloeg de ploeg van Jürgen Klopp ‘achtervolger’ Leicester City met 4-0.

Roberto Firmino en Trent Alexander-Arnold waren van beslissende waarde voor Liverpool. De verdediger gaf bij twee goals van Firmino de assist en maakte zelf de 4-0. Tussendoor scoorde James Milner in de 71ste minuut vanaf de stip.

Wijnaldum, die bijna twee weken geleden in de competitiewedstrijd tegen Watford (2-0) een spierblessure opliep en daardoor vorige week in Qatar moest toekijken bij het gewonnen WK voor clubs, speelde tegen Leicester de hele wedstrijd.

Fraaie reeks

Op Liverpool staat vooralsnog geen maat in de Engelse competitie. De ‘Reds’ zijn al 35 competitiewedstrijden op rij ongeslagen en hebben dit seizoen zeventien van de achttien duels in winst omgezet. Alleen uit bij Manchester United moesten de manschappen van Klopp genoegen nemen met een punt (1-1). Liverpool vulde vorige week in Qatar een lege plek op de erelijst, door voor het eerst het WK voor clubs te winnen.

De man die zowel in de halve finale als in de eindstrijd het winnende doelpunt maakte, Roberto Firmino, opende na een half uur de score. De Braziliaanse aanvaller kopte een indraaiende voorzet vanaf de linkerkant van Trent Alexander-Arnold in de korte hoek langs doelman Kasper Schmeichel.

Het verrassend sterk presterende Leicester City hoopte voor eigen publiek de titelrace weer een beetje spannend te maken, maar de blauwe brigade van coach Brendan Rodgers werd overklast door de ‘Reds’. Alleen in de tweede helft kon de thuisclub even gevaar stichten. Spits Jamie Vardy was het dichtst bij een doelpunt met een schot in het zijnet. De beslissing viel in de 70ste minuut, toen scheidsrechter Michael Oliver naar de stip wees nadat de bal uit een hoekschop op de arm van Leicester-verdediger Caglar Söyüncü was gekomen. Invaller James Milner, net in het veld, schoot vanaf 11 meter raak.

Even later tekende Firmino, weer op aangeven van Alexander-Arnold, voor de 0-3. De spits nam de strakke voorzet van de rechtsback met de buitenkant van zijn rechtervoet aan en krulde de bal daarna in de kruising. Alexander-Arnold nam na twee assists zelf de 0-4 voor zijn rekening, door een pass van Sadio Mané in één keer in de hoek te knallen.

Met een wedstrijd minder gespeeld, heeft Liverpool aan kop van de Premier League dertien punten voorsprong op Leicester. Nummer drie Manchester City, dat zaterdag met 3-1 won van Leicester, komt morgen in actie tegen Wolverhampton Wanderers. De titelverdediger kan bij een zege de tweede plek overnemen.

