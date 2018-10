Supersub Alcacer redt Dortmund met hattrick tegen Augsburg

Invaller Paco Alcacer was vanmiddag de grote man bij Borussia Dortmund. Met drie goals voorkwam de Spanjaard in een spectaculaire tweede helft dat de koploper thuis tegen FC Augsburg averij opliep: 4-3.

Met Jeffrey Gouweleeuw in de basis leek FC Augsburg na de 1-1 bij Bayern München op weg naar een nieuwe stunt. Maar met een rake vrije liet Alcacer diep in blessuretijd de Gelbe Wand ontploffen.

De van Barcelona afkomstige Alcacer is hard bezig om een sensatie in Duitsland te worden. In zijn eerste drie duels voor Dortmund scoorde hij al zes keer. En daar had hij slechts 84 minuten voor nodig. Alcacer had tegen Augsburg amper twee minuten nodig om zijn eerste maken. Koud in het veld rondde hij een voorzet van Jadon Sancho beheerst af: 1-1.

Bij Augsburg deed Alfred Finnbogason opnieuw van zich spreken. De ex-spits van Heerenveen, die vorige week zijn rentree vierde met een hattrick tegen Freiburg (4-1) zorgde halverwege de eerste helft voor de 0-1. De IJslander reageerde alert toen een indraaiende vrije trap van Philipp Max via Borussia-verdediger Dan-Axel Zagadou voor zijn voeten terecht kwam.

Volledig scherm Alfred Finnbogason (r) viert zijn openingtreffer. © AFP Finnbagoson stond lange tijd aan de kant met een slepende achillespeesblessure, maar is dus weer helemaal terug. Om na zijn herstel vier keer te scoren in de Bundesliga had hij maar 112 minuten nodig.

Volledig scherm Feest in Dortmund na de 4-3 van Alcacer. © REUTERS De heldenrol was echter niet voor hem weggelegd. Nadat Max de bezoekers opnieuw op voorsprong had gezet, tekende Alcacer andermaal voor de gelijkmaker. Dit keer met een fraai schot uit de draai. Een andere invaller, Mario Götze, leek het familieduel met zijn broertje Felix vervolgens te beslissen (3-2). Maar via Michael Gregortisch kwam Augsburg drie minuten voor tijd weer langszij. Alcacer had in de 96ste minuut echter het laatste woord.

Ex-Heerenveen-spits Mark Uth scoorde sinds zijn overgang van Hoffenheim naar Schalke nog niet in de Bundeliga en begon vanmiddag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf op de bank. Opvallend, want de aanvaller is door de Duitse bondscoach Joachim Löw voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. De aanvaller van Schalke 04 kan volgende week tegen Nederland zijn debuut maken in de Mannschaft. Trainer Domenio Tedesco gaf echter de voorkeur aan Guido Burgstaller en Franco di Santo.

Dat bleek geen slechte keuze, want na een matige eerste helft zorgden beide aanvallers ervoor dat het in no time 0-2 stond. Di Santo stond met een voorzet op Suat Serdar aan de basis van de 0-1 van Weston McKennie, terwijl Burgstaller niet veel later via de onderkant van de lat zijn eerste van het seizoen maakte. Bij 0-2 kwam Uth na een uur alsnog binnen de lijnen, maar scoren deed hij opnieuw niet.

Hetha BSC kwam met Karim Rekik en Javairo Dilrosun niet verder dan 0-0 bij Mainz, waar Jean-Paul Boëtius de hele wedstrijd speelde.