Supersub Crouch helpt Stoke aan puntje tegen Leicester

Blijft vraagteken Australië haalt opgelucht adem: geen breuk Cahill

11:20 De blessure van de Australische aanvaller Tim Cahill valt mee, maar zijn deelname aan het eerste duel in de play-off met Honduras om een ticket voor het WK voetbal is nog steeds twijfelachtig. De voetbalbond van Australië meldde vandaag dat uit onderzoek is gebleken dat zijn gekwetste rechterenkel niet gebroken is.