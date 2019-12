Supersub Gomis schiet Al Hilal naar halve finales WK

De Franse invaller Bafétimbi Gomis maakte in de 73e minuut het enige doelpunt in Doha. De spits, oud-speler van onder meer Olympique Lyon, Marseille en Galatasaray, was 8 minuten daarvoor in het veld gekomen. Al Hilal, afkomstig uit Saudi-Arabië, moest de slotfase met tien man uitspelen nadat middenvelder Mohamed Kanno binnen drie minuten twee gele kaarten had gekregen.



In ondertal hield de kampioen van Azië stand tegen de beste ploeg van Afrika, waardoor Al Hilal dinsdag in de halve finale mag aantreden tegen Flamengo. De Braziliaanse club, winnaar van de Copa Libertadores in Zuid-Amerika, stroomt net als Liverpool pas in de halve finales in.