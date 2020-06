Supersub Petersen bezorgt Gladbach pijnlijke avond

Slechts 63 seconden nadat hij in het veld was gekomen had Petersen nodig om zijn reputatie waar te maken. De 31-jarige spits kopte raak na een vrije trap van Vincenzo Grifo. Met die treffer - zijn tiende van het seizoen - scherpte hij zijn Bundesligarecord nog maar eens aan. Freiburgs topscorer aller tijden maakte in zijn loopbaan al 24 doelpunten als invaller.

Met zijn treffer in de 58ste minuut zette Petersen de wedstrijd op zijn kop. Want tot de bevlieging van de spits was het vooral Borussia Mönchengladbach dat de toon had gezet. De verzorgd voetballende ploeg van trainer Marco Rose verzuimde het overwicht echter in de score uit te drukken.