Superweekend in La Liga als opstapje naar titel op slotdag: Koeman weet er alles van

4 mei AS Roma heeft in de persoon van José Mourinho (58) een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De Portugees, die vorige maand werd ontslagen bij Tottenham Hotspur, is na dit seizoen de opvolger van Paulo Fonseca. Bij de Romeinen gaat Mourinho samenwerken met Rick Karsdorp. The Special One heeft een contract getekend tot de zomer van 2024.