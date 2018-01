Swansea City in beroep tegen schorsing van drie duels voor Fer

De 28-jarige Fer werd halverwege de tweede helft met rood van het veld gestuurd. ,,Het was een overtreding in de middencirkel, niet in het doelgebied of in scoringspositie'', zei manager Carlos Carvalhal van Swansea. ,,Een klassiek geval van een gele kaart, zeker geen rood.''



Fer dreigt de competitieduels met Newcastle United en Liverpool en de replay in de FA Cup tegen de 'Wolves' te moeten missen.