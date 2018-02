Swansea vreest voor flinke blessure Fer

Fer reageerde op Instagram al op zijn blessure. ,,Wachten op de scan en dan zullen we zien dat de uitkomst is'', aldus Fer. Zijn trainer Carvalhal was na afloop van het duel met Leicester niet al te positief: ,,Ik kan gaan speculeren, maar op het eerste gezicht zag het er niet goed uit'', aldus de Portugese trainer van Swansea. ,,We hopen dat het meevalt, want Fer is een belangrijke speler voor ons die op het moment goed in vorm is. "



Sinds begin 2016 speelt Fer voor Swansea. Daarvoor kwam hij uit voor Feyenoord, FC Twente, Norwich City en QPR.