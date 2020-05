Swingend Bayern München met ruime cijfers langs Fortuna Düsseldorf

Na een eigen doelpunt van Mathias Jørgensen voor de 1-0, zorgden Benjamin Pavard, Robert Lewandowski (2) en Alphonso Davies voor de treffers. Met name de goals van Lewandowski waren, mede door de voorbereiding, van grote schoonheid.

Bayern komt door de zege op 67 punten, tien meer dan nummer twee Borussia Dortmund, dat zondag nog in actie komt bij Paderborn. In de Duitse competitie zijn na dit weekend nog vijf speelronden te gaan.

De topclub uit München won de Duitse titel in de afgelopen zeven jaar. Bij Bayern moet in november vorig jaar nog coach Niko Kovac weg, na nederlagen tegen Hoffenheim en Eintracht Frankfurt. De titelverdediger was toen op de ranglijst gezakt naar de vierde plaats met vier punten achterstand op toenmalig koploper Borussia Mönchengladbach. Onder Flick werd de weg omhoog weer ingezet.

Vroeg eigen doelpunt

Fortuna-coach Uwe Rösler had vooraf gezegd dat zijn ploeg moedig wilde spelen in de Allianz Arena in München. Na het vroege eigen doelpunt van Jørgensen op een voorzet van Pavard en de 2-0 door een kopbal van Pavard na een half uur was het voor Düsseldorf echter een verloren wedstrijd. De spelers van Bayern combineerden makkelijk, zoals bleek uit de fraaie 3-0 door Lewandowski. Die schoot binnen na hakjes van achtereenvolgens hemzelf, Joshua Kimmich en Thomas Müller.

In de tweede helft scoorde Bayern met mooie aanvallen nog twee keer. De Poolse spits tikte achter het standbeen binnen en invaller Davies maakte na een slalom langs de verdedigers van Fortuna de 5-0. Coach Flick bracht de Zirkzee in het laatste kwartier nog in de ploeg, maar daarna vielen er geen goals meer.