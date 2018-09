Tabárez (71) nog vier jaar bondscoach van Uruguay

'El Maestro', zoals zijn bijnaam luidt, zat al bij 185 interlands van Uruguay op de bank. Tabárez had de nationale ploeg al tussen 1988 en 1990 onder zijn hoede en keerde in 2006 terug als bondscoach, na jaren bij onder meer AC Milan, Cagliari en Boca Juniors.



Onder leiding van Tabárez eindigde Uruguay als vierde op het WK 2010, na een nederlaag tegen Oranje in de halve finales (3-2). Vier jaar later strandde de ploeg van de topspitsen Luis Suárez en Edinson Cavani in de achtste finales, op het recente WK in Rusland moest Uruguay in de kwartfinale buigen voor de latere wereldkampioen Frankrijk (0-2). De ploeg van Tabárez had in de achtste finale Europees kampioen Portugal verslagen.