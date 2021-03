Tadic schittert voor Servië met drie assists, valse start voor Frankrijk en Kroatië

VideoBelgië is de WK-kwalificatie begonnen met een 3-1 overwinning op Wales. Regerend wereldkampioen Frankrijk speelde in het Stade de France met 1-1 gelijk tegen Oekraïne. Ook vice-wereldkampioen Kroatië kende een valse start in de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar.

Poule A

Portugal begon de WK-kwalificatie met een 1-0 zege op Azerbeidzjan. Het enige doelpunt was een knullige eigen goal van verdediger Maksim Medvedev in de 36ste minuut na een misverstand met doelman Shakhruddin Magomedaliyev. De wedstrijd werd gespeeld in de Allianz Arena in Turijn, de thuishaven van Juventus. Cristiano Ronaldo deed de hele wedstrijd mee, maar kwam niet tot scoren. Bij de andere wedstrijd in poule A won Servië met 3-2 van Ierland. Aleksandar Mitrovic (2x) en Dusan Vlahovic scoorden op aangeven van Dusan Tadic, die dus drie assists achter zijn naam zette. Alan Browne en James Collins scoorden voor de Ieren.

Volledig scherm Dusan Tadic in actie tegen Ierland. © AFP Volledig scherm Bruno Fernandes en Cristiano Ronaldo. © REUTERS

Poule D

Frankrijk speelde in het Stade de France in Saint-Denis met 1-1 gelijk tegen Oekraïne, dat komende zomer op het EK bij Oranje in de poule zit. Antoine Griezmann scoorde na 19 minuten voor de wereldkampioen, maar via een eigen doelpunt van PSG-verdediger Presnel Kimpembe werd het 1-1 na 57 minuten. In het laatste halfuur probeerde Frankrijk het nog wel, maar de ploeg van bondscoach Didier Deschamps kwam niet meer door de stugge verdediging van Oekraïne heen. Finland speelde met 2-2 gelijk tegen Bosnië en Herzegovina.

Volledig scherm Kylian Mbappé in actie tegen Oekraïne. © AP

Poule E

België won in Leuven met 3-1 van Wales. Kevin de Bruyne (afstandsschot), Thorgan Hazard (kopbal) en Romelu Lukaku (penalty) scoorden voor het team van bondscoach Roberto Martinez, nadat Wales via Harry Wilson na elf minuten nog op voorsprong was gekomen. Tsjechië won met 2-6 bij Estland. De Belgische internationals Thorgan Hazard en rechtsback Thomas Meunier ontbreken zaterdag in Tsjechië omdat ze in de Bundesliga uitkomen. Tsjechië is vanwege de slechte coronacijfers taboe voor spelers die in Duitsland wonen.

Volledig scherm Gareth Bale probeert het met een spectaculaire omhaal tegen België. © AP

Poule H

In poule H won Rusland met 1-3 bij Malta. Slovenië won door een vroege goal van Sandi Lovric met 1-0 van Kroatië, de vice-wereldkampioen van 2018. Cyprus en Slowakije kwamen in hun onderlinge duel niet tot scoren.

Volledig scherm De Rus Daniil Fomin (8) in duel met Teddy Teuma (17) van Malta. © REUTERS