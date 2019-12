Tadic weigerde megabod uit China: ‘Ik voel me rijk van binnen’

,,Ik luister altijd naar mijn hart en wilde altijd voor Ajax voetballen. Na een droomjaar ga ik dit niet zomaar opgeven", legt Tadic uit. Hij kreeg in de zomer aanbiedingen vanuit China maar ook Premier League-clubs waren geïnteresseerd. ,,Ik voel me thuis bij Ajax en heb een speciale band met de club. Ik denk dat zij mij nodig hadden en ik hen. We hebben elkaar echt gevonden."



Tadic kon elders veel meer verdienen maar koos voor Ajax. Niet zonder succes. Hij won de nationale dubbel en bereikte de halve finale van de Champions League. ,,Dat hadden we nooit gedacht." Het resulteerde al snel in een contractverlenging tot 2026. Tadic hoopt in die periode zijn spelersloopbaan bij Ajax af te sluiten en zijn trainersloopbaan te beginnen in Amsterdam.