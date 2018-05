Tagliafico in voorselectie Argentinië

De selectie van Sampaoli herbergt geen verrassingen of het moet de absentie zijn van Zenit-middenvelder Matías Kranevitter. Uiteraard nam de Chileen in zijn voorlopige kern wel Inter-spits Mauro Icardi en Juventus-wonderkind Paolo Dybala op. De algemene verwachting is dat de twee sterren uit de Serie A de uiteindelijke selectie van 23 spelers niet gaan halen. Sampaoli gaat vrijwel zeker voor onder anderen Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero en Diego Perotti.



Tagilafico maakte in de winterstop de overstap van Independiente naar Ajax. Tagliafico debuteerde vorig jaar in de nationale ploeg van Argentinië tijdens een duel met Brazilië. Sergio Romero, oud-doelman van AZ, zit ook in de voorselectie. Argentinië treft in de groepsfase van het WK IJsland, Nigeria en Kroatië.