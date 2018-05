Tagliafico met Argentinië naar het WK, Icardi kan op vakantie

Icardi was dit seizoen goed voor 29 doelpunten voor Internazionale, dat zich gisteravond door de 2-3 zege bij Lazio plaatste voor de Champions League. De 25-jarige Icardi scoorde inmiddels al 107 keer in 182 wedstrijden voor Internazionale, waar hij ook aanvoerder is. Hij speelde tot op heden echter pas vier interlands voor Argentinië, waarin hij nog niet scoorde. Er werd de laatste maanden in Argentinië ook op gerekend dat Sampoali de talentvolle Racing Club-aanvaller Lautaro Martínez (20) mee zou nemen naar Rusland, maar ook hij is niet opgeroepen. Een andere opvallende afwezige in de selectie van Sampoali is Alejandro 'Papu' Gómez, de aanvoerder van Atalanta Bergamo. Hij zou echter uit de gratie zijn geraakt bij Sampaoli na een incident met Lucas Biglia tijdens AC Milan - Atalanta dit seizoen. Diego Maradona was het niet eens met die beslissing, liet hij op Instagram weten.