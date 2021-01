Tahith Chong (21) wordt vijfde Nederlander bij Club Brugge

Aanvoerder Ruud Vormer (al sinds 2014 bij Club Brugge) en uitblinker Noa Lang (9 goals en 7 assists in 23 duels) waren in de eerste seizoenshelft nog de enige twee Nederlands bij Brugge. Eerder deze maand keerde Stefano Denswil al terug in het Jan Breydel Stadion, na anderhalf jaar bij Bologna. Bas Dost kwam op 4 januari over van Eintracht Frankfurt. Met vier goals en een assist in zijn eerste vijf wedstrijden kende de kopsterke spits een droomstart in België.



Club Brugge is bezig aan een uitstekend seizoen in de Jupiler Pro League met 54 punten na 24 wedstrijden. De voorsprong op achtervolgers Royal Antwerp FC en Racing Genk, die allebei al een wedstrijd meer hebben gespeeld, is al elf punten. Club Brugge speelt morgenmiddag (13.30 uur) thuis tegen nummer vier Standard Luik, dat al zestien punten minder heeft. Club Brugge werd vorig seizoen ook kampioen, al werd ook in België de competitie niet afgerond.



In de zestiende finales van de Europa League neemt Club Brugge het binnenkort op tegen Dinamo Kiev. De heenwedstrijd op donderdag 18 februari is in Oekraïne, een week later volgt de return in Brugge.