Tapia wint van Neres, Álvarez hard onderuit tegen Tagliafico

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 4-0 zege voor Argentinië. Aanvaller Lautaro Martínez van Internazionale maakte in het Amerikaanse San Antonio voor rust drie doelpunten, in de 17de, 22ste en 39ste minuut. Tussendoor scoorde Leandro Paredes ook nog vanaf de strafschopstip. Het was de grootste nederlaag van de Mexicanen sinds de 7-0 in 2016 tegen Chili. Ook betekende het het eerste verlies onder bondscoach Gerardo ‘Tata’ Martino, die sinds januari een ongeslagen reeks van elf duels had neergezet.