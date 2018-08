'Te oude' Vardy stopt als international

Video's Boze Mourinho loopt weg bij persconfe­ren­tie na fiasco tegen Spurs

8:31 Het is pas de derde speelronde, maar Manchester United verloor vanavond al voor de tweede keer dit seizoen. Op Old Trafford nog wel. Tottenham Hotspur was in de topper met 0-3 te sterk. De druk op Manchester United-coach José Mourinho neemt opnieuw toe.