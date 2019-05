Tegenstander weigert verder te spelen, Esperance prolongeert Afrikaanse Champions League

Löw moet interlands missen door ongeluk bij het sporten

31 mei Bondscoach Joachim Löw ontbreekt op de bank bij de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden van het Duitse voetbalelftal. De 59-jarige trainer is in het ziekenhuis opgenomen na een ongeluk tijdens het sporten. ,,Ik voel me inmiddels weer heel goed, maar ik moet de komende vier weken een beetje rustig aan doen'', zegt Löw op de site van de Duitse bond DFB. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd.