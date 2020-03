Teleurgestelde Frenkie de Jong wanhoopt niet na Clásico

Met De Jong als een van de uitblinkers zegevierde Ajax een jaar geleden in de achtste finales van de Champions League met 4-1 in stadion Santiago Bernabéu. In dienst van Barcelona wil het de 22-jarige middenvelder uit Arkel vooralsnog niet lukken om te winnen van de 'Koninklijke'. Het competitieduel in Camp Nou eindigde in december in 0-0, in de Spaanse hoofdstad ging Barcelona door twee doelpunten in de laatste 20 minuten onderuit. ,,We hadden hier kunnen winnen. Zeker de eerste helft speelden we goed", aldus De Jong. ,,Het is altijd teleurstellend om te verliezen, zeker de 'Clásico'. Maar we zitten wel op de juiste weg. Iedere week gaan we beter spelen.”