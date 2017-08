Teleurstellend gebrek aan doelpunten bij Uruguay-Argentinië

Zuid-Korea verspeelt eerste kans op plaatsing WK

31 augustus Zuid-Korea heeft een eerste kans laten liggen om deelname aan het wereldkampioenschap van volgend jaar zeker te stellen. De Aziaten kwamen in Seoul niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Iran (0-0), dat als groepswinnaar al zeker is van een ticket voor het toernooi in Rusland.