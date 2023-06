Teleurstelling bij Erik ten Hag na nederlaag in FA Cup-finale: ‘Natuurlijk doet dit pijn’

met samenvattingErik ten Hag is ondanks de nederlaag in de FA Cup-finale trots op het optreden van Manchester United. De Red Devils gingen in de eindstrijd met 2-1 onderuit tegen landskampioen en rivaal Manchester City.

Erik ten Hag deelde handjes uit aan fans aan de zijkant van de trappen, knuffelde nog even met een gehandicapte supporter en applaudisseerde daarna voor de winnaars van Manchester City, die feestvierden met de FA Cup.

,,Natuurlijk doet dit pijn, je voelt het in je buik’’, zei Ten Hag na afloop van de finale op Wembley. ,,We verdienden meer, vond ik, maar je moet de momenten ook grijpen in een finale zoals deze. Bij de tegengoals waren we niet goed genoeg: het mag niet gebeuren dat je uit een aftrap en een vrije trap de goals tegen krijgt.’’

Gevoel van trots

Toch overheerste ook een gevoel van trots bij de Nederlandse manager. ,,We hebben een prijs gewonnen (de Carabao Cup, red.), een finale gehaald en ons geplaatst voor de Champions League. Als je ziet waar we vandaan komen, dan ben ik heel blij met de progressie die we hebben geboekt. Dat is en blijft mijn grootste doel: deze club verbeteren, iedere dag, ook komend seizoen weer. Vandaag hebben we van de beste ploeg ter wereld verloren, maar we waren heel dichtbij. Zelfs na die snelle tegengoal knokten we ons terug. Er zijn weinig teams die dat kunnen tegen dit Manchester City.’’

Volledig scherm Erik ten Hag. © REUTERS Veel vragen vanuit de Engelse media gingen over de transferzomer die volgt. Manchester United zal zich grondig moeten versterken om een volgende stap te maken: ook in de finale tegen City bleek dat eens te meer. Waar Pep Guardiola een wisselspeler als Phil Foden kon inbrengen, moest Wout Weghorst bij United het verschil maken. De Nederlander kopte in de slotminuten nog op de lat.

,,Ik wil daar niet teveel over transfers discussiëren nu’’, aldus Ten Hag. ,,We zullen het seizoen analyseren, conclusies trekken en dan actie ondernemen. Maar dat proces is niet een kwestie van alleen deze zomer. Daar zijn we al het hele seizoen mee bezig.’’

Cruciaal zou kunnen worden wat de clubeigenaren van United willen: de club staat al maanden in de verkoop. Bij het verlaten van het stadion wilde de Amerikaanse eigen Avram Glazer er niets over kwijt. ,,Ik zal vechten voor mijn ideeën om deze club nog sterker te maken, maar ook dat is niet nieuw. We gaan zien wat we kunnen doen’’, aldus Ten Hag.

,,Als je kijkt naar het begin van dit seizoen, bij de wedstrijd tegen Brentford (4-0 verlies, red) of ook de uitwedstrijd tegen City (6-3 verlies), dan zijn we enorm vooruit gegaan. Het doel wordt om dat voort te zetten: vandaag hebben we weer kunnen zien dat details het verschil kunnen maken. We zijn op de goede weg, maar we willen méér.’’

Gündogan

Een geëmotioneerde Ilkay Gündogan vertelde na afloop dat zijn doelpunt na 13 seconden voortkwam uit een vooraf bedacht plan. ,,We proberen dit al het hele seizoen.”

De Duitse middenvelder maakte het snelste doelpunt ooit in een finale van de FA Cup met een prachtige volley van grote afstand. ,,We weten wat we moeten doen vanaf de aftrap", legde Gündogan achteraf uit bij de BBC. ,,We proberen dit al het hele seizoen. De lange bal van de doelman gaat naar Haaland en dan moeten we gevaar creëren uit de tweede bal.” Die tweede bal werd vanmiddag op Wembley gekopt door United-verdediger Lindelöf. ,,De bal kwam geweldig voor mijn voeten en het was een goede uithaal.”

Bekijk hier de goal van Gündogan:

In de tweede helft maakte Gündogan, die de club mogelijk na dit jaar verlaat, ook de tweede en winnende treffer. ,,Ik heb dit niet nodig om me gewaardeerd te voelen bij de club", zei hij nadat hem werd gevraagd over de mogelijke transfer. ,,Dat is waarom ik hier al zeven jaar ben, met ups en downs. Er is nog niks beslist over mijn toekomst.”

Voorlopig gaat de focus op volgende week: de Champions League-finale tegen Inter. ,,Maar ik ga dit zeker eerst vieren, je wint niet elke week een FA Cup", benadrukte Jack Grealish. ,,Als Engelsman droom je van deze prijs, wij weten wat het betekent.” De aanvaller veroorzaakte de strafschop in de eerste helft met een handsbal. Over die beslissing: ,,Ik weet niet hoe dat een penalty kan zijn. Ik keek niet eens naar de bal. Maar goed, gelukkig redde ‘Gundo’ mij.”

Trainer Pep Guardiola was ook erg te spreken over de manier waarop zijn ploeg speelde. ,,Om van United te winnen is altijd speciaal voor ons. Het team heeft heel goed opgetreden. Alle spelers waren ongelooflijk.” De spelers krijgen twee dagen vrij van de trainer en gaan zich daarna voorbereiden op de finale tegen Inter.

