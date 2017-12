Ten Cate naar halve finale WK, duel met Real Madrid wacht

De ploeg van Ten Cate had in de eerste ronde al afgerekend met Auckland City FC, de beste club van Oceanië. De Braziliaan Romarinho bezorgde Al Jazira toen de winst (1-0). De manschappen van Ten Cate nemen het woensdag in de halve finale van het WK op tegen topfavoriet Real Madrid. De winnaar van de Champions League stroomt net als de Zuid-Amerikaanse kampioen Grêmio nu pas in.