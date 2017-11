Ten Cate neemt Boussoufa mee naar WK voor clubs

Aftellen met Boukhari WK-loting: Tegen Rusland, Uruguay en IJsland moet Marokko het wel redden

13:40 Morgen is de WK-loting in Moskou. Oranje ontbreekt. De grootste link met het toernooi is Marokko, dat aantreedt met enkele in Nederland geboren spelers. Met de voormalige Marokkaanse internationals Khalid Sinouh, Nourdin Boukhari en Ali Boussaboun tellen we af. Vandaag blikken we vooruit met: Nourdin Boukhari.