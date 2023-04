Ten Hag kritisch na gelijkspel Manchester United: ‘Sommigen menen dat 90 procent genoeg is’

Het speelschema vraagt veel van spelers, erkende Ten Hag, die met zijn ploeg zondag ten koste van Brighton & Hove Albion de finale van de FA Cup had bereikt. Dat was drie dagen na de uitschakeling in de Europa League bij Sevilla. ,,Er is genoeg tijd om te herstellen. Onze spelers moeten klaar zijn, vandaag was dat niet het geval. Sommigen meenden dat 90 procent wel genoeg is, maar dan verlies je de focus”, zei Ten Hag na het gelijkspel in Londen.

De hoofdtrainer gaf toe dat hij zich heeft zitten opvreten vanwege het spel van zijn ploeg, zei Ten Hag bij Viaplay. ,,Dat had ik in de tweede helft, maar in de eerste helft ook al. Met rust moet je gewoon veel meer afstand nemen dan we gedaan hebben. Die voorsprong moet je dan ook gewoon over de streep trekken.”

Dankzij doelpunten van Jadon Sancho en Marcus Rashford leidde United bij rust met 2-0, maar Pedro Porro en Son Heung-min bezorgden de thuisploeg alsnog een punt. Ten Hag: ,,We gaven de doelpunten weg omdat de positionering niet goed was. Ik weet het, het zijn geen robots en het is een pittig schema. Maar als je voor Manchester United speelt, moet je altijd alles geven.”

Met het inbrengen van onder meer Wout Weghorst en Tyrell Malacia probeerde Ten Hag de controle terug te krijgen. Maar daar slaagde Manchester United niet in. ,,De controle kwam pas terug toen Tottenham de 2-2 maakte. We waren gewoon de hele wedstrijd slordig, de eerste helft ging het nog. We hebben zoveel simpele ballen weggegeven dat je continu achter de feiten aanloopt, in de achteruit moet. Dan ga je vanzelf kansen weggeven en uiteindelijk ook goals.”

Reserverol Tyrell Malacia

Met Luke Shaw als centrumverdediger was er blijkbaar geen basisplaats voor Malacia. Is hij daardoor niet eens meer de tweede keus voor Ten Hag? ,,Zo kun je dat niet absoluut uitleggen", stelde hij. ,,In zijn afwezigheid heeft Diogo (Dalot, red.) het uitstekend gedaan. Dus wij kunnen daar met een rechtsbenige speler uitstekend uit de voeten. Een andere reden is de lengte. De vele goals die Spurs maakt uit spelhervattingen dat je daar ook rekening mee gaat houden. Zeker nu we geen centraal duo hebben met veel lengte.”

Manchester United heeft de vierde plaats, goed voor een Champions League-ticket, nog wel stevig in handen. Tottenham is vijfde met 6 punten minder, terwijl de ploeg van Ten Hag nog twee duels tegoed heeft.

