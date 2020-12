Ten Hag ziet voordeel na nederlaag: 'We weten wat ons tegen Atalanta te doen staat’

Door Johan Inan



,,De nederlagen tegen Liverpool lijken op elkaar”, begon Ten Hag op de persconferentie. ,,We waren weer in evenwicht. Dan zijn het de details die het beslissen en is de nederlaag weer onnodig. Wij maken de kansen die we creëren niet. En die persoonlijke fouten mogen we niet maken. Daarin moeten we nog een stapje zetten.”