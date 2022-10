Terugkeer bij Brighton nachtmerrie voor Graham Potters Chelsea, Spurs kruipt door oog van de naald

Met samenvattingEen bomvol programma in de Premier League, waarin diverse topploegen in actie komen. Kevin De Bruyne hielp Manchester City aan een zege bij Leicester City, Brighton vernederde Chelsea, Sven Botman en Newcastle United speelden met Aston Villa en Tottenham Hotspur kroop bij Bournemouth door het oog van de naald.

Brighton geeft Chelsea pak slaag

Chelsea liep op bezoek bij Brighton tegen een fikse nederlaag aan: 4-1. Het verlies betekende de eerste nederlaag in de Premier League sinds 30 augustus. Na vijf minuten ging het al mis. Leandro Trossard opende de score, waarna het ongeluk op Chelsea neerdaalde.

Eerst verschalkte Trevor Chalobah zijn eigen doelman en vlak voor rust deed Ruben Loftus-Cheek dat ook. Door twee eigen doelpunten stond Brighton ineens met 3-0 voor. De bezoekers, waar Hakim Ziyech tien minuten voor tijd inviel, kregen via Kai Havertz even hoop. Maar Brighton hield stand. Pascal Gross strooide nog meer vuil in de Londense wonden door in blessuretijd de 4-1 te maken.

Veerkrachtig Spurs komt met schrik vrij in blessuretijd

Tottenham Hotspur ontsnapte aan puntenverlies bij Bournemouth. Het moest van ver komen voor de ploeg van trainer Antonio Conte. Bournemouth, waar Marcos Senesi het hele duel meespeelde, nam brutaal de leiding door een goal van Kiefer Moore. De aanvaller verdubbelde na rust de voorsprong: 2-0.

Spurs, dat al vol ten aanval trok, voerde druk verder op. Ryan Sessegnon maakte na een uur spelen de aansluitingstreffer. Een kwartier later kopte Ben Davies de 2-2 tegen de touwen. Kwam er nog een winnaar? Zeker. Rodrigo Betancur liet Spurs aan puntenverlies ontsnappen door zijn goal in blessuretijd.

Volledig scherm Rodrigo Betancur is dolblij met zijn doelpunt, de winnende tegen Bournemouth. © Action Images via Reuters

Kevin de Bruyne beslissend voor Manchester City

De Bruyne legde aan vanaf zo’n 25 meter en werkte de bal op fraaie wijze, via de binnenkant van de paal, achter doelman Danny Ward. Het was voor de middenvelder zijn derde doelpunt van het seizoen in de Premier League.

Voor City was het pas het eerste doelpunt in de Premier League uit een vrije trap sinds januari 2021. Sindsdien was de ploeg uit Manchester in de Premier League liefst 189 keer trefzeker op een andere wijze.

Volledig scherm Kevin De Bruyne schiet raak uit een vrije trap. © AP

City moest het in Leicester stellen zonder de niet helemaal fitte Erling Haaland, die voor het eerst sinds zijn transfer naar Manchester City een competitiewedstrijd miste. Nathan Aké bleef bij de bezoekers de hele wedstrijd op de bank.

Door de zege kwam City op 29 punten, 1 meer dan Arsenal, dat het zondagmiddag op eigen veld opneemt tegen Nottingham Forest.

Bekijk hier samenvatting.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Premier League (Engeland)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma La Liga (Spanje)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Bundesliga (Duitsland)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Serie A (Italië)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Ligue 1 (Frankrijk)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Jupiler Pro League (België)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen

Engeland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Spanje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Duitsland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Italië

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Frankrijk

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

België

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken

Engeland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Spanje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Duitsland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Italië

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Frankrijk

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

België

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.