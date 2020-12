Terugkeer fans zorgt voor emoties bij Klopp: ‘Dit was zo mooi’

Liverpool-coach Jürgen Klopp had nooit kunnen denken dat de aanwezigheid van slechts 2000 toeschouwers bij een thuiswedstrijd van zijn club hem zo zou emotioneren. De Duitser zag zijn ploeg zondagavond met 4-0 winnen van Wolverhampton, maar kon vooral niet uit over de terugkeer van de fans, die in een aantal regio's in Engeland in beperkte mate weer welkom zijn vanwege verbeterde coronacijfers.

,,Ik had geen idee dat het me zo zou raken", zei de coach voor de camera van de BBC. ,,De wedstrijd, de sfeer, het was zo mooi. Ik had geen idee wat ik moest verwachten maar we kregen kippenvel toen we het veld opkwamen", vertelde Klopp, die onder meer Georginio Wijnaldum zag scoren. "Als het de juiste mensen zijn kunnen ze blijkbaar voor zo'n sfeer zorgen."

,,Het is in februari begonnen", ging een geëmotioneerde Klopp verder. ,,En nu zijn we in december. We proberen wanhopig het normale leven terug te krijgen. Normaal is goed, misschien waardeerden we dat vroeger soms niet genoeg. Ik denk niet dat deze periode ergens goed voor is. Hooguit om ons dat te doen realiseren."

,,Wat zouden we hebben gezegd als we een thuiswedstrijd zouden spelen en er 2000 mensen op de tribune hadden gezeten? We hadden gedacht: wat is hier aan de hand? En nu raakt het ons."

