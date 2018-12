Tete helpt Olympique Lyon met twee assists aan zege op Monaco

Video FC Barcelona wint bij Levante dankzij briljante Messi

16 december FC Barcelona ging vorig seizoen slechts één keer onderuit in La Liga, al was de ploeg van Ernesto Valverde toen al kampioen. Vanavond werd in het Estadi Ciutat de València revanche genomen voor die 5-4 nederlaag op 13 mei. Het werd nu liefst 0-5 voor FC Barcelona, mede dankzij een hattrick van de briljante Lionel Messi.