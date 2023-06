Teun Koopmeiners schiet Atalanta met hattrick de Europa League in, AS Roma pakt ticket in extra tijd

Atalanta won in het Gewiss Stadium in Bergamo met 5-2 van AC Monza. Teun Koopmeiners was de grote uitblinker met een hattrick. Zijn derde doelpunt van de avond (de 4-1) was een prachtige trap van grote afstand, toen hij in de 74ste minuut kort bij de zijlijn de keeper van Monza voor zijn doel zag staan en hem verraste met een subtiele trap. Vijf minuten daarvoor gaf Koopmeiners ook al de assist bij de 3-1 van Rasmus Højlund. Luis Muriel bepaalde de einstand in de slotfase nog op 5-2.



De 25-jarige middenvelder uit Castricum sluit het seizoen af met tien doelpunten en vier assists in 33 competitieduels. Na vier speelrondes stond Koopmeiners nog bovenaan de topscorerslijst in de Serie A, nadat hij een hattrick had gemaakt tegen Torino.