Teun Koopmeiners scoort tegen AS Roma: José Mourinho en co moeten vrezen voor CL-ticket

AS Roma zakte naar de vijfde van de Serie A nadat Juventus onlangs al vijftien punten terug kreeg na een succesvol beroep . De club staat in punten gelijk met AC Milan, dat nu een beter doelsaldo heeft. Internazionale, de nummer 6 van de ranglijst, volgt op 2 punten. De beste vier ploegen van de Serie A mogen volgend seizoen aan de Champions League deelnemen.

AS Roma schakelde Feyenoord vorige week uit in de kwartfinales van de Europa League. De club uit de hoofdstad won de thuiswedstrijd tegen de koploper van de eredivisie na verlenging (4-1), na een nederlaag van 1-0 in De Kuip. Mocht AS Roma de Europa League winnen, dan gaan de Romeinen eveneens de Champions League in.