'The Ox' mist mogelijk heel seizoen: 'Hij wilde zijn teamgenoten niet storen'

Dat maakte Liverpool-coach Jürgen Klopp vandaag bekend op de website van Liverpool. ,,Het voelt nu pas goed om te vertellen hoe zwaar zijn blessure echt is. Eigenlijk was dit direct nadat hij zijn blessure opliep wel bekend, maar toen hij geopereerd was (op de dag van de return bij AS Roma, red.) kregen we die bevestiging. Alex wilde echter niet dat we dat nieuws direct naar buiten zouden brengen, omdat hij zijn teamgenoten en de supporters niet van hun roze wolk wilden halen na het bereiken van de Champions League-finale," zegt Klopp. ,,Het is typerend voor Ox dat hij zo denkt. Hij is een jongen met een groot hart."

Nu heeft Liverpool dus laten weten dat 'The Ox' het komende seizoen waarschijnlijk niet in actie zal komen. ,,Zijn seizoen zal in het teken staan van revalideren en sterker worden. Er is geen verandering of tegenslag geweest, het is precies het schema dat we hadden verwacht en gepland. De nieuwe informatie is alleen dat we nu meer informatie openbaar maken. Als we Alex dit seizoen weer in actie zien tijdens wedstrijden dan is dat een enorme bonus, zowel voor hem als voor de club."