Thibaut Courtois klaagt na Gouden Bal-verkiezing: ‘Keepers worden over het hoofd gezien’

Met samenvatting Mark van Bommel komt dramati­sche start in Luik niet te boven met ‘Nederlands’ Antwerp

Mark van Bommel is met Royal Antwerp FC een dramatische start in de uitwedstrijd bij Standard Luik niet te boven gekomen. De thuisploeg leidde na negen minuten al met 3-0, waarna basisspelers Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp en invaller Calvin Stengs de spanning niet meer terug wisten te brengen. In de rest van de wedstrijd werd niet meer gescoord.

16 oktober