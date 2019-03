Thomas Müller slaat terug naar Duitse bond: ‘Stijlloos’

Müller vertelt in een videoboodschap op Twitter dat hij er een nacht over geslapen heeft om de gebeurtenissen te laten zakken. ,,Ik was natuurlijk ook perplex van de plotselinge beslissing van de bondscoach gisteren. Een bondscoach moet sportieve beslissingen nemen, dat stel ik ook niet ter discussie‘’, begint de 100-voudig international. ,,Hoe langer ik er echter over nadenk, maakt me de manier waarop alles afgelopen is boos.‘’



,,Ik heb vooral geen begrip voor de gesuggereerde onherroepelijkheid van de beslissing. Mats, Jérôme en ik zijn nog altijd in staat om op topniveau voetbal te spelen. We hebben gezamenlijk met de DFB een lange, intensieve en succesvolle weg afgelegd de laatste jaren.‘’



Op de website van de Duitse voetbalbond stonden de ontmoedigende woorden ‘Bedankt voor de veel succesvolle en bijzondere jaren.’ ,,Als dan kort nadat wij de beslissing van de bondscoach hebben vernomen geprefabriceerde statements van de DFB en de DFB-president (Reinhard Grindel, red.) aan de pers worden gegeven, is dat uit mijn oogpunt stijlloos. Met waardering heeft het niets te maken. Iedereen die me kent, weet dat ik een vechter ben. Ik zal vooruitkijken. Met Bayern zitten we in een hete fase van het seizoen waarin we om drie titels meespelen. Het spel is nog niet uit.’’