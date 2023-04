Thomas Tuchel heeft ondanks zeperd genoten van zijn Bayern München tegen Manchester City: ‘Ben vandaag verliefd geworden op mijn elftal’

Onder Nagelsmann won de Duitse club dit seizoen alle groepswedstrijden in de Champions League en versloeg het in de achtste finales ook Paris Saint-Germain twee keer. Bayern München ging dinsdagavond in de kwartfinales op Engelse bodem echter hard onderuit in het eerste duel met Manchester City.

„We kregen doelpunten tegen in fases waarin wij de betere ploeg waren”, zei Tuchel. „We zijn vandaag hard afgestraft. Tot de 2-0 speelden we heel goed. Ik denk dat we zeker een doelpunt verdienden en zelf één of twee goals weggaven. City scoorde uit halve kansen. Natuurlijk is dit resultaat teleurstellend. Maar ik ben vandaag wel verliefd geworden op mijn elftal. Ook al klinkt het raar na een 3-0-nederlaag: ik heb echt genoten.”