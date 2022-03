Thomas Tuchel tast in duister na bevroren tegoeden Chelsea: ‘Geen idee wat ons te wachten staat’

Video Harry Kane passeert Thierry Henry en jaagt op Frank Lampard en Sergio Agüero: ‘Hij is de beste spits ter wereld’

Harry Kane is op de topscorerslijst aller tijden van de Premier League naar de zesde plaats gestegen. Met zijn twee goals van maandagavond tegen Everton is de spits van Tottenham Hotspur op 176 goals gekomen en is hij de Fransman Thierry Henry gepasseerd in de ranglijst.

8 maart