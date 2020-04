Tien jaar na droomtransfer naar United speelt Van Velzen bij amateurs: ‘Zou het zo weer doen’

Gyliano van Velzen was tien jaar geleden een van de eerste jonge voetballers die naar het buitenland vertrok om zijn voetbaldroom na te jagen. De Amsterdammer speelt nu bij Aldershot Town, dat uitkomt op het hoogste amateurniveau in Engeland. ,,Nee, ik heb zeker geen spijt.’’

De Class of 2011 van Manchester United heeft veel topspelers opgeleverd. Paul Pogba en Jesse Lingard hebben ontegenzeggelijk kwaliteiten, maar zijn ook nog eens los in de heupen. Kijk hun goals van de laatste jaren terug en er valt meteen iets op: hun manier van juichen. Zo is er toch nog een stukje van Gyliano van Velzen terug te zien op Old Trafford. De buitenspeler hield urenlange PlayStation-marathons met zijn maatjes en samen oefenden ze tussendoor hun moves.

Waar Pogba vertrok naar Juventus en later terugkeerde als de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van The Reds, bewandelde Van Velzen een heel ander pad. Na drie jaar in de jeugdopleiding van United volbracht hij een reis langs FC Antwerp, FC Utrecht, FC Volendam, Roda JC en Crawley Town. Die laatste club, uitkomend in de Football League Two, verhuurt hem sinds de jaarwisseling aan Aldershot Town. ,,Ik snakte naar speelminuten.’’

Want op het vierde niveau van Engeland kwam Van Velzen niet aan de bak. ,,Ik sloot vrij laat in de voorbereiding aan en de club wisselde van trainer. Daarom heb ik voor mezelf gekozen en besloten naar Aldershot te gaan, waar ik minuten wilde gaan maken.’’ Een terugkeer naar Nederland, waar hij met name bij Roda JC succesvol was, sloot hij al snel uit. ,,Ik heb bewust gekozen voor een buitenlands avontuur. Dat trekt mij meer.’’

Omdat hij door het coronavirus niet in actie kan komen, keerde hij tijdelijk terug naar Nederland. In deze voetballoze periode is het een mooi moment om terug te blikken op zijn wonderlijke carrière. De nog altijd pas 26-jarige buitenspeler belandde als zestienjarige bij een van de grootste clubs ter wereld: Manchester United. ,,Zij wilden mij graag hebben en ik heb eigenlijk nauwelijks getwijfeld. Als zo'n grote club komt, is het heel moeilijk om de stap niet te zetten.’’

Ondanks dat Van Velzen nu tijdelijk acteert op het vijfde niveau in Engeland, staat de buitenspeler nog steeds volledig achter zijn keuze. Of hij het, als hij de tijd terug kon spoelen, nogmaals zou doen? ,,Ja, honderd procent. Ik zou zeker weten opnieuw naar United gaan. Ik heb daar met geweldige voetballers op het veld gestaan, man. De keuze tussen Ajax en Manchester United is eigenlijk makkelijk: bij United is het niveau hoger. Als je het bij Ajax niet redt, wordt het lastig om ergens anders aan de bak te komen. Als je in het buitenland hebt gespeeld, zijn er meer clubs geïnteresseerd.’’

Passie

Van Velzen vindt het jammer dat zijn overstap niet heeft opgeleverd waarop hij aanvankelijk hoopte. ,,Je gaat daar natuurlijk heen om het hoogst haalbare na te streven. Toch is het niet pijnlijk. Voetbal is mijn passie, waar ik dat ook doe. Daarnaast ben ik gezond, dat is het belangrijkste. Ik heb nog wel een aantal jaar te gaan, dus ik wil kijken waar mijn plafond ligt.’’