Tien talenten om in 2020 goed in de gaten te houden

In 2019 dienden zich weer een hoop talenten aan, maar wat zijn de spelers die in 2020 hun grote doorbraak gaan beleven of zelfs direct aansluiten bij de wereldtop? Wij zetten tien spelers op een rijtje die je komend jaar goed in de gaten moet houden.

Joshua Zirkzee (18, Bayern München)

Joshua Zirkzee beleefde een prachtige decembermaand. De 18-jarige spits uit Schiedam maakte zijn debuut in de Champions League tegen Tottenham Hotspur en had daarna aan slechts zeven speelminuten genoeg om Bayern München aan belangrijke zeges te helpen op Freiburg en Wolfsburg. Bayern-coach Hansi Flick zal Zirkzee de komende tijd zeker blijven gebruiken als back-up voor doelpuntenmachine Robert Lewandowski, terwijl bondscoach Ronald Koeman zijn ontwikkeling in de gaten zal houden vanwege de zware knieblessures van Memphis Depay en Donyell Malen. Zirkzee staat tot 2023 onder contract bij Bayern, dat niet van plan is de jonge spits te verhuren. Juist in de absolute top leer je het snelst. Dat mag Zirkzee in 2020 gaan bewijzen.

Mason Greenwood (18, Manchester United)

Volledig scherm Mason Greenwood scoorde dit jaar al 8 keer in 26 optredens voor Manchester United. © BSR Agency De supporters van Manchester United hebben de laatste jaren weinig om trots op te zijn, maar de Engelse recordkampioen brengt gelukkig nog wel altijd eigen talenten voort. Mason Greenwood, een linksbenige aanvaller uit Bradford, mocht in maart dit jaar zijn debuut maken voor United in de Champions League-wedstrijd bij Paris Saint-Germain. Solskjaer liet Greenwood sindsdien al 26 keer opdraven in de hoofdmacht van United, waarin de linkspoot 8 keer scoorde. De doelen voor Greenwood in 2020 zijn duidelijk: basisspeler worden, debuteren voor Engeland en United weer naar de Engelse top helpen, al is dat laatste waarschijnlijk nog te veel gevraagd.

Sandro Tonali (19, Brescia)

Bij een getalenteerde Italiaanse spelverdeler is de vergelijking met Andrea Pirlo snel gemaakt. De halflange haren en de wat opgetrokken schouders doen Sandro Tonali fysiek ook nog eens denken aan de sierlijke oud-middenvelder. Met nog maar 17 duels in de Serie A op de teller moet Tonali uiteraard nog een hoop bewijzen, maar de jongeling van Brescia heeft al vele harten veroverd. Ook die van Roberto Mancini, die hem op 15 oktober in de nationale ploeg liet debuteren in het EK-kwalificatieduel met Liechtenstein. De complete Italiaanse top zit achter Tonali aan en derhalve hing Brescia-voorzitter Massimo Cellino doodleuk een prijskaartje van 300 miljoen euro om de nek van zijn pareltje.

Volledig scherm Sandro Tonali aan de bal namens Brescia. © EPA

Exequiel Palacios (21, Bayer Leverkusen)

Ajax heeft er naar verluidt alles aangedaan om Exequiel Palacios naar Amsterdam te halen, maar uiteindelijk ging Bayer Leverkusen met het Argentijnse toptalent aan de haal. De 21-jarige middenvelder, geroemd om zijn dribbels en passes, maakt deze winter de overstap van River Plate naar de ploeg van Peter Bosz. Bayer Leverkusen telt bijna 22 miljoen euro neer voor Palacios, die volgens technisch directeur Simon Rolfes beschikt over een ‘fantastische mentaliteit’.

Volledig scherm Exequiel Palacios probeert de bal te blokken namens River Plate. © BSR Agency

Eduardo Camavinga (17, Stade Rennes)

Volledig scherm Eduardo Camavinga (links) namens Stade Rennes in actie tegen Girondins de Bordeaux. © AFP De Ligue 1 is in Nederland lastig te volgen, maar kenners van het Franse voetbal zijn het er allemaal over eens: Eduardo Camavinga wordt een hele grote en speelt binnen een paar jaar bij een topclub. Het lijkt nu vooral de vraag welke Engelse of Spaanse topclub de linksbenige middenvelder gaat overnemen van Stade Rennes, waar Camavinga nog tot 2022 onder contract staat. Camavinga werd geboren in Angola, maar verhuisde op zijn tweede naar Frankrijk. Hij speelde al 30 wedstrijden voor Stade Rennes, waar hij op het middenveld duelkracht, souplesse, overzicht en fraaie dribbels aan elkaar weet te koppelen.

Ki-Jana Hoever (17, Liverpool)

Jürgen Klopp liet de Amsterdamse verdediger Ki-Jana Hoever begin dit jaar al op zijn zestiende debuteren bij Liverpool, in de FA Cup-wedstrijd bij Wolverhampton Wanderers. De Duitse manager noemde Hoever toen direct een ‘sensationele jonge speler’. Dan moet je wat kunnen. De concurrentie bij de trotse koploper van Engeland is moordend met concurrenten als Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Joel Matip en Virgil van Dijk, maar de jonge verdediger mocht dit seizoen wel meedoen in de wedstrijden in de League Cup. Klopp beweert onder de indruk te zijn van de ontwikkeling van Hoever, die in de wedstrijd bij MK Dons indruk maakte én scoorde (0-2 zege).

Volledig scherm Ki-Jana Hoever na zijn treffer tegen MK Dons. © AP

Sebastiano Esposito (17, Internazionale)

Het was een prachtig moment, op 21 december in San Siro. Sebastiano Esposito had zijn debuut voor Internazionale op 14 maart al gemaakt als jongste Inter-speler ooit in Europees verband, maar het was nog altijd wachten op zijn eerste goal voor de Nerazzuri. Toen was daar Romelu Lukaku, die Esposito de bal schonk en de jonge spits zijn eerste profgoal liet maken vanaf elf meter. Esposito vloog na afloop huilend in de armen van zijn trotse moeder, Italiaanser kon het bijna niet. Esposito komt uit Castellammare di Stabia, een stadje net onder de Vesuvius. Daar komt ook Fabio Quagliarella vandaan, de spits van Sampdoria die dit jaar op 36-jarige leeftijd voor het eerst topscorer van de Serie A werd. Voor Esposito wordt het doel om in 2020 zoveel mogelijk te spelen, nog geen makkelijke opgave met Lukaku en Lautaro Martínez als concurrenten en leermeesters.

Dominic Calvert-Lewin (22, Everton)

Toegegeven, 22 jaar is wat oud om in dit rijtje te komen. Toch staat Dominic Calvert-Lewin erin, vooral omdat 2020 het jaar moet worden van zijn definitieve doorbraak. De spits uit Sheffield is al bezig aan zijn vierde seizoen bij Everton (27 goals in 115 duels), maar onder de nieuwe coach Carlo Ancelotti is hij voortvarend van start gegaan met twee belangrijke goals. Calvert-Lewin moet in 2020 een succesvol spitsenduo gaan vormen met Moise Kean, de negentienjarige Italiaan die een teleurstellend eerste halfjaar beleefde in Engeland. Ancelotti lijkt het volste vertrouwen te hebben in de twee jonge spitsen.

Volledig scherm Dominic Calvert-Lewin en Moise Kean, het talentvolle spitsenduo van Everton. © BSR Agency

Houssem Aouar (21, Olympique Lyon)

Als Pep Guardiola stelt dat je incredible bent, dan ligt er waarschijnlijk een mooie toekomst voor je in het verschiet. De Spaanse oefenmeester trof met Manchester City het Olympique Lyon van Houssem Aouar vorig seizoen tweemaal in de Champions League en hij zag de creatieveling van dichtbij schitteren. Een stap naar de absolute top lijkt voor de 21-jarige stilist slechts een kwestie van tijd. Dat Aouar - die voortkomt uit de befaamde jeugdopleiding van Lyon - veelvuldig wordt gelinkt aan een overgang naar City, is gezien Guardiola’s liefdesverklaring niet zo wonderlijk.

Volledig scherm Houssem Aouar in gesprek met de Spaanse arbiter Antonio Mateu Lahoz. © BSR Agency

Erling Braut Haaland (19, Borussia Dortmund)

Inmiddels is Erling Braut Haaland geen onbekende naam meer in het internationale topvoetbal. Voor de Noorse sensatiespits van Red Bull Salzburg wacht komend jaar een nieuwe uitdaging bij Borussia Dortmund, de club die hij verkoos boven onder meer Manchester United en Juventus. Met slechts 20 miljoen euro betaalde de Duitse topploeg niet eens de hoofdprijs voor de felbegeerde aanvaller. Bij Borussia Dortmund gaat de Noor concurreren met Paco Alcácer, die worstelt met blessures en vormverlies. Een speler van wie Haaland, die dit seizoen 28 keer scoorde in 22 duels, de strijd op korte termijn al zou kunnen winnen.

Volledig scherm Erling Braut Haaland in actie voor Red Bull Salzburg.