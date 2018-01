Tienduizenden Vietnamezen zien ploeg van 'Aziatische Hiddink' finale verliezen

De eindstrijd tussen Vietnam en Oezbekistan werd in helse omstandigheden gespeeld in het Chinese Changzou. Er woedde een heuse sneeuwstorm, maar er werd toch gespeeld. Vietnam verloor de finale met 2-1. Dit tot groot verdriet van de Vietnamezen die massaal de straat waren opgegaan. In het My Dinh National Stadium verzamelden tienduizenden fans zich op het veld om de wedstrijd op een groot scherm te volgen. Vietnam boog pas na verlengingen voor Oezbekistan. Sidorov maakte in de 120ste minuut het winnende doelpunt. De ploeg van Park Hang-seo, die in eigen land 'de Aziatische Hiddink' wordt genoemd, kreeg later van premier Nguyen Xuan Phuc toch een heldenontvangst. Hij was in 2002 de assistent van Hiddink bij Zuid-Korea op het WK van 2002.