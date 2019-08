Til debuteert bij Spartak Moskou met snel geel, assist én zege

Til liet zich op het middenveld van de Russische topclub meteen gelden. Binnen acht minuten had hij een gele kaart te pakken en bediende hij vlak voor de rust middenvelder Zelimkhan Bakaev, die daarmee zijn tweede van de avond liet aantekenen. Ook Schürrle liet van zich horen. De Duitser, die is gehuurd van Borussia Dortmund, maakte in de 70ste minuut het derde doelpunt van de Moskovieten.



Spartak boekte in Groznyi pas de tweede zege van het nog prille seizoen in de Premjer-Liga. De club van de Wit-Russische trainer Oleg Kononov staat daarmee na vijf competitieduels zevende in Rusland, op vijf punten van koploper Zenit St. Petersburg.