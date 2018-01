Timmy Simons (41) stopt met voetballen

De verwachting is dat de voormalig international in een andere functie verder gaat bij Club Brugge. ,,De gesprekken zijn gaande'', zegt Simons. ,,Maar voor mezelf heb ik nog niet uitgemaakt wat ik wil, hoewel ik er al tien jaar over nadenk.''



Simons, 94 keer international voor België, speelde een groot deel van zijn loopbaan bij Club Brugge. Eerst tussen 2000 en 2005, nu alweer sinds 2013. In de tussenliggende periode kwam hij vijf jaar uit voor PSV. Daarna voetbalde hij in de Bundesliga voor Nürnberg.