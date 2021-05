Tissoudali pakt met AA Gent ten koste van Druijf ticket Conference League

Commissie adviseert Noorse voetbal­lers WK niet te boycotten: het verandert niets

18 mei De Noorse voetbalploeg kan het WK in Qatar beter niet boycotten. Dat is het advies van een speciale commissie in Noorwegen die zich over de kwestie heeft gebogen. De conclusie is dat wegblijven van het WK niets zal veranderen aan de mensenrechten en werkomstandigheden voor de gastarbeiders in het land.