Titel is binnen, maar door in de hoogste versnelling: Liverpool jaagt nog op vier records

De strijd om de landstitel is al beslist, maar toch is het nog geen tijd voor vakantie in de hoofden van Liverpool-spelers. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum nemen het vanavond op tegen de gedevalueerde concurrent Manchester City. Een zege is noodzakelijk om in de race te blijven voor vier bizarre records.

Meeste zeges in een seizoen - Manchester City (32)

Juist tegen de huidige recordhouder kan Liverpool een nieuwe stap richting een van de nieuwe records zetten. In de seizoenen 2017/2018 en 2018/2019 wist Manchester City tweemaal op rij 32 overwinningen te boeken. Een aantal dat voor Liverpool eenvoudig te achterhalen lijkt. The Reds hebben 28 van de 31 duels gewonnen en hebben nog zeven wedstrijden om Manchester City uit de boeken te schieten. City is vanavond om 21.15 uur de eerste horde richting dat record. Eerder dit seizoen was Liverpool oppermachtig op Anfield: de topper eindigde in 3-1. Naast de clash met City speelt Liverpool nog tegen Aston Villa, Brighton, Burnley, Arsenal, Chelsea en Newcastle United.

Volledig scherm Liverpool was op Anfield te sterk voor City. © Action Images via Reuters

Meeste punten in een seizoen - Manchester City (100)

Ook het derde te breken record staat voorlopig nog op naam van de voornaamste concurrent uit Manchester. In 2018 kroonde Pep Guardiola en consorten zich tot Engels landskampioen, met het hallucinerende aantal van honderd punten, nog nooit eerder behaald in de Engelse topcompetitie. Liverpool staat momenteel ongenaakbaar aan kop met 86 punten. Daarmee is het op de goede weg om Manchester City’s droomseizoen te doen vergeten. Met nog zeven resterende speelronden kan Liverpool nog 21 punten veroveren. Daarmee zou het met 107 punten eindigen. Liverpool mag wat dat betreft dus zelfs nog zes punten morsen.

Volledig scherm Manchester City werd in 2018 met overmacht landskampioen. © AFP

Meeste thuiszeges in een seizoen - vier clubs (18)

Dat punten morsen moet Liverpool echter zo veel mogelijk voorkomen om aanspraak te maken op andere records. Zo kan de ploeg van Klopp eveneens het team worden met de meeste thuiszeges in een Premier League-seizoen. Vier clubs delen dat record: Chelsea (2005/2006), Manchester United (2010/2011) en Manchester City (2011/2012 en 2018/2019) boekten achttien zeges op eigen bodem. De teller van Liverpool op Anfield staat op zestien zeges. Met nog drie thuisduels te gaan kan ook dát record aan diggelen gaan. Aston Villa, Burnley en Chelsea reizen nog af naar Anfield.

Grootste marge ten opzichte van nummer twee - Manchester City (19 punten)

Liverpool moet de laatste weken gekke dingen gaan doen om dit record niet in handen te krijgen. The Reds bezetten de koppositie in Engeland met een ongekend comfortabele voorsprong. Nummer twee Manchester City volgt met 23 punten op straatlengtes achterstand. Een zege vanavond kan die voorsprong op 26 punten brengen. City werd zelf met speels gemak kampioen in het successeizoen 2017/2018, toen de ploeg van Pep Guardiola op Liverpool-achtige wijze de Premier League domineerde. Manchester United was met 81 punten de naaste achtervolger.

Volledig scherm Gary Cahill in duel met Georginio Wijnaldum. © Getty Images

Liverpool is al vroegste kampioen ooit Door de 4-0 zege op Crystal Palace, die werd gevolgd door een 2-1 nederlaag van City op bezoek bij Chelsea, werd Liverpool afgelopen week voor het eerst in dertig jaar landskampioen. Daarmee schreef het al direct een knap record op de naam: nog nooit eerder werd een club in Engeland landskampioen met nog zeven wedstrijden voor de boeg. Manchester United (2000/2001) en Manchester City (2017/2018) waren met vijf duels voor het einde van de competitie de vorige eigenaars van het record.

Volledig scherm Landskampioen Liverpool. © AP