Titel is vergeven, maar spanning giert door de Engelse stadions: dit staat er nog op het spel

PREMIER LEAGUEDe eenzijdige strijd om de titel mag dan in het voordeel van Liverpool geëindigd zijn, voor de rest van de competitie is het nog nagelbijten. Van de strijd om de Europese plekken tot de degradatiezone: er zijn nog genoeg redenen om op het puntje van je stoel de Premier League te volgen.

Strijd om CL-tickets

Van de teams achter de ongenaakbare landskampioen Liverpool is Manchester City de ploeg met de beste papieren voor een plek in het miljoenenbal, maar laat juist de topclub degene zijn die het minst zeker is van deelname aan Europees voetbal. The Citizens zouden volgens de UEFA schuldig zouden zijn aan ‘ernstige schendingen’ van de financiële regels, waardoor de bond City twee jaar lang wil uitsluiten voor deelname aan Europees voetbal. De club ging in hoger beroep bij het sporttribunaal CAS en hoort binnen enkele weken de uitslag.

Het is een gecompliceerde situatie, waardoor mogelijk alle tickets een plekje doorschuiven. Leicester City en Chelsea lijken in ieder geval hoe dan ook af te stevenen op deelname aan het grootste clubtoernooi ter wereld. Goed nieuws voor Hakim Ziyech, die komende zomer Ajax verruilt voor Chelsea. Voor Leicester City wordt het de tweede keer dat het in de Champions League acteert, nadat het in 2016 verrassend landskampioen werd en zich mocht opmaken voor het debuut in de Champions League.

Bekijk hier de samenvatting van de belangrijke zege van Chelsea op City:

Champions of Europa League?

Uitsluiting van Manchester City zou juist voor stadsgenoot en rivaal Manchester United goed nieuws zijn. The Red Devils bezetten momenteel de zesde plaats, waardoor ze net naast een Champions League-ticket zouden grijpen. Als Manchester City niet Europa in mag, schuiven alle tickets door. Ook Wolverhampton Wanderers zou op die manier in aanmerking komen voor deelname aan het toptoernooi. Afgelopen seizoen plaatsten de Wolves al zich voor de Europa League. De huidige nummer vijf heeft een wedstrijd meer gespeeld dan concurrent Manchester United.

Mogelijk belangrijke zevende plek

Tottenham Hotspur, Sheffield United en Arsenal. Die ploegen zijn in een felle strijd om de zevende plaats verwikkeld, die in de nieuwe situatie mogelijk deelname aan de Europa League als beloning heeft. Als Manchester City niet bestraft wordt, grijpen de ploegen naast Europese deelname. Een plek bij de Europese elite zou met name voor Sheffield United een prestatie van jewelste zijn. De club promoveerde afgelopen jaar uit de Championship en draait een prima terugkeer op het hoogste niveau.

Manchester United maakt ook nog op een andere manier kans op Europa League komend seizoen. De winnaar van de FA Cup krijgt namelijk óók een ticket voor de groepsfase. De halve finales zijn: Manchester United - Chelsea en Arsenal - Manchester City.

Volledig scherm De strijd om de mogelijk belangrijke plek zeven. © AD

Felle strijd in degradatiezone

Voor het Norwich van Tim Krul lijkt het op voorhand een schier onmogelijke missie te worden om het Premier League-abonnement met een jaar te verlengen. De promovendus van afgelopen seizoen bezet met nog zeven duels te gaan de laatste plaats en de achterstand op de veilige regionen bedraagt zes punten. Spannender lijkt de strijd om de gevreesde plaatsen achttien en negentien. Brighton & Hove Albion (vijftiende) lijkt met 33 punten dicht bij handhaving, daaronder hijgen vier clubs elkaar in de nek.

Momenteel staan het Bournemouth en Aston Villa op de fatale plekken, met 27 punten. De ploegen van Nathan Aké, Arnout Danjuma (beiden Bournemouth) en Anwar El Ghazi (Aston Villa) hebben evenveel punten als West Ham, maar een minder doelsaldo. Watford staat zestiende met 28 punten.

Volledig scherm Anwar El Ghazi vecht tegen degradatie. © Getty Images