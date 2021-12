Titelkandidaten in Engeland spelen uitduels, topper in Serie A tussen Milan en Napoli

SpeelschemaGisteren slechts twee wedstrijden in de Premier League, maar vandaag komen de drie kampioenskandidaten in actie in uitwedstrijden. In de Serie A staan de twee achtervolgers op koploper Inter vanavond tegenover elkaar in San Siro.