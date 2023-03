Toby Alderweireld (34) komt terug op eigen woorden en stopt als Belgisch international

Toby Alderweireld zet per direct een punt achter zijn carrière bij de Rode Duivels. De 34-jarige centrale verdediger stelt zich niet langer beschikbaar voor de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. Hij speelde in zijn carrière 127 interlands voor de Belgische nationale ploeg

De beslissing van Alderweireld kan bestempeld worden als een verrassing. In december had de mandekker immers nog aangegeven dat hij ook na het WK in Qatar beschikbaar zou blijven voor de nationale ploeg. Op die woorden komt hij een kleine vier maanden later dus terug.

Alderweireld wil zich focussen op FC Antwerp

Vorige week, in de aanloop naar FC Antwerp - Union Sint-Gillis, had Alderweireld in een interview wel al laten doorschemeren dat hij anders naar de situatie keek dan in december. ,,Het blijft mijn intentie om door te gaan. Alleen: als ik het gevoel krijg dat het op een dag toch te veel wordt, zal de nationale ploeg het eerste zijn dat afvalt. Antwerp staat op de eerste plek.”

Alderweireld debuteerde in 2009 op de Kirin Cup in het shirt van België. Hij groeide uit tot een onbetwiste sterkhouder van de ‘Gouden Generatie’. In 127 interlands kwam Alderweireld tot vijf doelpunten.

Aanvaller Eden Hazard besloot eerder al om na het WK een punt te zetten achter zijn interlandcarrière te zetten.